Путін керуватиме до 2036 року? Конституційний суд Росії ухвалив своє рішення



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Володимир Путін раніше заявляв, що згоден з цією поправкою за умови, що її схвалить Конституційний суд

Конституційний суд Росії не побачив в законі про поправки протиріч з Конституцією РФ

Закон про поправки до Конституції відповідає Основному закону Російської Федерації. Такий вердикт виніс Конституційний суд Росії.

Російський КС не побачив в законі про поправки протиріч з Основним законом країни. Тепер висновок суду невідкладно надсилається президенту РФ Володимиру Путіну, пише «Новая газета».

Раніше пакет поправок підтримали парламенти всіх 85 регіонів Росії, Рада Федерації затвердила це рішення, а Путін підписав документ. До нього увійшли визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, а також згадка бога і предків. З ініціативи депутата Валентини Терешкової в проєкті з'явилася поправка про «обнулення» президентських термінів, яка дозволяє Путіну знову стати кандидатом після 2024 року.

Поправка Терешкової

При розгляді законопроекту в другому читанні в Держдумі депутат Валентина Терешкова запропонувала доповнити документ положенням, згідно з яким терміни чинного президента обнуляються, і він отримує право знову балотуватися, причому двічі.

Без цієї поправки Путін не зміг би висуватися в президенти в 2024 році.

Путін, у свою чергу, заявив, що згоден з цією поправкою за умови, що її схвалить Конституційний суд.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков пояснював згоду Путіна складною обстановкою в світі.

Загальноросійське голосування щодо поправок має відбутися 22 квітня. При цьому джерела ЗМІ стверджують , що влада всерйоз обговорює перенесення голосування на літо або навіть на осінь через неможливість забезпечити явку в разі гострої фази епідемії коронавирусу і небезпеки для громадян під час проведення масових заходів. Не виключено, що плебісцит можуть поєднати з виборами у регіонах 13 вересня, або призначити на 12 червня - День Росії.

Однак в Кремлі стверджують, що перенесення голосування щодо поправок до Конституції через коронавирус поки не обговорюється.

Нагадаємо, у РФ придумали, як зробити Путіна «вічним президентом».

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