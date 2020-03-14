Путін підписав закон щодо змін у Конституції



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Минулого тижня законопроект встигли схвалити Держдума і Рада Федерації, а також регіональні законодавчі збори

Президент Росії Володимир Путін в суботу підписав закон про поправки до Конституції, який дозволить йому знову брати участь у виборах глави держави. Наступна стадія затвердження поправок – схвалення Конституційного суду.

Минулого тижня законопроект встигли схвалити Держдума і Рада Федерації, а також регіональні законодавчі збори. Тепер поправки направлять до Конституційного суду, який повинен вирішити, чи не суперечать вони чинній редакції основного закону країни.

Потім, відповідно до запропонованої Путіним процедури, всі запропоновані поправки будуть винесені на загальноросійське голосування єдиним пакетом – росіяни зможуть проголосувати за всі поправки разом, або проти.

Поправка Терешкової

При розгляді законопроекту в другому читанні в Держдумі депутат Валентина Терешкова запропонувала доповнити документ положенням, згідно з яким терміни чинного президента обнуляються, і він отримує право знову балотуватися, причому двічі.

Без цієї поправки Путін не зміг би висуватися в президенти в 2024 році.

Путін, у свою чергу, заявив, що згоден з цією поправкою за умови, що її схвалить Конституційний суд.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков пояснював згоду Путіна складною обстановкою в світі.

«У ці непрості роки якраз має величезне значення стабільність влади, твердість влади, послідовність влади. По всій видимості, цим і керувалася Терешкова, це була її аргументація, з якою погодився президент Путін», – говорив Пєсков.

Серед інших поправок – виключення слова «підряд» щодо двох президентських термінів. Поправки також передбачають, що колишній президент зможе отримати довічний статус сенатора.

В Конституції завдяки поправці, внесеній Путіним, з’явиться згадка Бога, а також слова про те, що Росія «вшановує пам’ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди».

Поправки також вводять заборону на дії по відчуженню частини території Росії і заклики до них. Браком визнається союз чоловіка і жінки.

Нагадаємо, у РФ придумали, як зробити Путіна «вічним президентом».

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