У РФ придумали, як зробити Путіна «вічним президентом»



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Володимир Путін є президентом РФ з 2000 року з невеликою перервою

За чинною конституцією РФ, Путін не може балотуватися на посаду президента в 2024 році

Депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Якщо правку схвалять, Путін може залишитися при владі ще на 12 років — до 2036 року.

Про це повідомляє російський портал Meduza.

На думку Терешкової, необхідно «або взагалі прибрати обмеження або, якщо цього вимагатиме ситуація і цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду».

Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що цю пропозицію необхідно обговорити з лідерами думських фракцій, а також дізнатися думку чинного президента з цього приводу. Після цього в засіданні оголосили перерву.

Голова фракції «Єдиної Росії» Сергій Невєров вже заявив про готовність підтримати поправку.

Раніше стало відомо, що голова ЛДПР Володимир Жириновський під час засідання, на якому депутати мають ухвалити в другому читанні законопроект про поправки до Конституції, запропонував провести дострокові вибори в Держдуму. На його думку, дострокові вибори могли б відбутися 20 вересня.

Депутат від «Єдиної Росії» Олександр Карелін пообіцяв внести відповідну поправку в законопроект про Конституцію — Держдума вирішила розглянути її відразу ж.

Жириновський також запропонував скасувати прямі вибори президента: на його думку, главу держави могла б обирати Держрада.

Нагадаємо, Володимир Путін є президентом РФ з 2000 року з невеликою перервою. За чинною конституцією, він не може балотуватися на посаду глави Кремля в 2024 році. 10 березня у російській Держдумі розглядають правки до конституції РФ, які пропонував внести Путін.