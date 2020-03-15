У Росії піп під час проповіді агітував голосувати за путінські правки до Конституції



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Черга до мощей Іоанна Хрестителя Фото: Санкт-Петербурзька митрополія РПЦ

«Це боже діло». Священик закликав віруючих в Казанському соборі Петербурга підтримати поправки до Конституції

Протоієрей Микола Преображенський в проповіді в Казанському соборі Санкт-Петербурга закликав голосувати за поправки до Конституції і «святого Володимира», розповіла очевидиця кореспонденту «Дощу».

«Це боже діло», – відповів священик на уточнююче запитання кореспондента.

З 10 березня в Казанському соборі виставлені мощі Іоанна Хрестителя, яким вже вклонилися тисячі людей. У Санкт-Петербурзької митрополії не вважають коронавірус перешкодою для цього.

Конституційний суд в Петербурзі ввечері 14 березня розпочав розглядати поправки до Конституції на екстреному засіданні. Загальноросійське голосування заплановано на 22 квітня. Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко напередодні заявила, що воно повинно відбутися, «незважаючи на ситуацію з коронавірусом», але підсумкова дата буде залежати від «обставин і ситуації».

Нагадаємо, у РФ придумали, як зробити Путіна «вічним президентом».

Як повідомлялося, Путін підписав закон щодо змін у Конституції.

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