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    Думки вголос

    У путінського режиму немає інших ресурсів утримання влади, крім поліцейських багнетів

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Розсилка
    У путінського режиму немає інших ресурсів утримання влади, крім поліцейських багнетів

    Путінський режим вже незабаром у Росії будуть ненавидіти мільйони

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    В российском обществе есть зеркало, совершенно точно отражающее не только истинный уровень деградации морали и нравственности Кремля, но и его планы и намерения. И зовется это зеркало Пономарев Лев Александрович. Ему 79 лет, он - доктор наук, бывший депутат Госдумы и самый известный в стране правозащитник, который начал свою борьбу за права человека в далекие 70-ые годы вместе с ушедшей от нас совсем недавно Людмилой Алексеевой. Почему я привожу эти известные факты? Просто деятельность «Московской Хельсинской группы» за последние почти 50(!) лет, начиная с времен Брежнева, получила всеобщее международное признание: прощаться с недавно скончавшейся Людмилой Алексеевой пришел весь нынешний истеблишмент России, включая Владимира Путина. То есть Путин лично все знает о МХГ, в том числе Льва Пономарева, и всё о его деятельности, возрасте и заслугах.

    А теперь важные факты, объясняющие, что происходит в Кремле и России. В декабре 2018 года Пономарева, 78 летнего человека, нагло, бесцеремонно и беззаконно схватили и бросили в тюрьму. За ретвит ссылки ... на блог «Эха Москвы», посвященного делу «Сети» и творимого ФСБ произволу. Подчеркиваю, за перепост ОПУБЛИКОВАННОГО В СМИ МАТЕРИАЛА. Мало того, Пономарева осудили на 30 суток (после огласки и обращения членов российского СПЧ к президенту (!) срок снизили до 20 суток), так его еще и держали в общей камере и плохих условиях. И это не было случайностью.

    Сегодня, когда Путин подписал поправки о своем пожизненном правлении Россией, т.е. «узаконил» антиконституционный переворот, Кремль «пробил» новое дно морали: Лев Пономарев снова задержан за одиночный пикет, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ НИКАКИХ СОГЛАСОВАНИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ!!! Более того, при абсолютно незаконном задержании один из распоясавшихся молодчиков ударил правозащитника кулаком в лицо. И, поверьте, это тоже говорит о многом.

    Смотрим в «зеркало» и делаем выводы. Путин еще в конце 2018 решил ужесточить политическую ситуацию, поручив силовикам жестоко «мочить» всех, кто выходит с мирным протестом на улицы. Вопреки закону, Конституции, правилам морали и нравственности. Лично им или с его одобрения с силовиков были сняты всякие ограничения и запреты на применение силы, жестоких избиений, безумных приговоров. Фактически самим Путиным дана команда избивать, хватать, пытать и сажать на реальные сроки всех: правозащитников, политиков, публичных людей и обычных граждан. Путин показывает, что жестокость и полный произвол станут оружием режима абсолютно против всех, кто посмеет в любой форме выступать против его власти, включая любые пикеты, митинги, собрания или безобидные флэш-мобы (типа физзарядки на улицах Казани, проведенной активистами-экологами и закончившейся задержаниями и административными осуждениями).

    Президент прекрасно, в мельчайших деталях, осведомлен обо всех резонансных политических делах и личностях известных политзаключенных и полностью одобряет творимую в отношении их жестокость и бесправие. Его недавние интервью не оставляют никаких сомнений в этом выводе. Заданный уровень репрессий и жестокости - не случайность, не «перегибы на местах», не эксцесс исполнителя. Это - новая государственная доктрина Путина, реализуемая с помощью грубой силы и творимого произвола. Я уверен, президенту уже доложили о ЧП с Пономаревым. И то, что сегодня творят с известнейшим правозащитником подлецы в погонах, скатывающиеся на методы фашиствующих молодчиков, получает поддержку в самом Кремле.

    Там решили объявить войну без закона и правил всему российскому народу, той его части, которая не намерена молча и безропотно стоять в стойле, превращаясь в жертвенное быдло. Вот почему такую злобу и жестокость режима вызвали вчерашние мирные одиночные пикеты, ДОЗВОЛЕННЫЕ даже позорным и убогим российским законодательством. Потому что эти пикеты - против узурпации власти, против уничтожения Конституции, против вечного Путина. И эти пикеты показывают всей России, что народ не сломлен и готов бороться против установления в России новой персоналистской диктатуры.

    Что ПОКА может противопоставить общество жестокости распоясывавшихся силовиков, избивающих женщин, стариков и детей, молотящими дубинками и кулаками на улице направо-налево и бесправию судов? ПОКА не очень много.

    1) Надо показывать как можно шире творимые силовиками расправы и жестокость в отношении мирных и невиновных граждан. Интернет в РФ принадлежит свободным и думающим людям. Их становится все больше и больше. Это серьезное преимущество общество над аморальной властью. Сцены жестоких расправ всегда вызывают у ГРАЖДАН сильные эмоции: нормальный человек не способен пройти мимо, когда унижают женщину, третируют ребенка или издеваются над стариком. Гроздья народного гнева - серьезный фактор формирования нового общественного сознания.

    2) Нужны усилия «креативного сословия» для создания сильных сатирических и юмористических образов столпов нынешнего режима. Ответом на злобу и мстительность Кремля должны стать не только солидарность с пострадавшими за общее дело, но сатира и смех над узурпаторами (статьи, анекдоты, мемы, карикатуры, куплеты и т.д.) Надо помнить: смех не только убивает страх, но и сеет панику в рядах врага.

    3) Необходимо сформировать в обществе нетерпимую обстановку вокруг тех приспешников режима, которые творят бесчинства над гражданами. Общественное презрение (мирные формы) к тем, кто причастен к пыткам, избиениям, беспричинным задержаниям, беззаконным обвинениям и приговорам может стать серьезным сдерживающим фактором нарастающих репрессий и катализатором процесса грядущего (и неизбежного) раскола элит. Организаторы и активные участники политических репрессий должны стать НЕРУКОПОЖАТНЫМИ в российском обществе. Эти люди, исполняющие грязную работу для выжившего из ума режима, должны понимать, что творят и чувствовать к себе соответствующее отношение общества. Они должны осознать, что режим Путина скоро будут ненавидеть миллионы. Как и всех тех, кто сегодня, как цепные псы, активно прислуживает ему и творит зло.

    В Кремле прекрасно понимают: у режима нет иных ресурсов удержания власти, кроме (условно) штыков ОМОНа. Нарастающий СИСТЕМНЫЙ кризис, постоянное падение доходов граждан, бегство из страны людей и капитала, международная самоизоляция, грубейшие ошибки и просчеты в мировой политике неизбежно будут ослаблять и расшатывать режим, а также расширять ряды его оппонентов и противников. Время сегодня работает против нынешней власти, и перемены не за горами.

    Джерело: блог Геннадія Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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