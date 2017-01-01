  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Путін оконфузився зі стільцем на зустрічі з Ердоганом

    Путін перекинув стілець на переговорах в Сочі
    Президент Росії Володимир Путін впустив стілець, на якому сидів його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган. Відео забавного моменту з'явилося на YouTube. Інцидент стався, коли Путін, Ердоган і президент Ірану Хасан Рухані завершили спільний виступ для преси за підсумками тристоронніх переговорів в Сочі, що відбулися 22 листопада. Президент РФ
    • 24 Листопада, 06:15
    • Розсилка

    Путін перекинув стілець на переговорах в Сочі

    Президент Росії Володимир Путін впустив стілець, на якому сидів його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган.

    Відео забавного моменту з'явилося на YouTube.

    Інцидент стався, коли Путін, Ердоган і президент Ірану Хасан Рухані завершили спільний виступ для преси за підсумками тристоронніх переговорів в Сочі, що відбулися 22 листопада.

    Президент РФ підійшов до Ердогана аби потиснути йому руку, відсунув його стілець, а той впав.

    Ердоган кинув погляд на що впав стілець, проте не став його піднімати; Путін же ніякої уваги на нього не звернув. 

    У повній версії трансляції видно, як стільця одразу ж підняв чоловік у цивільному.

    Під час зазначених вище переговорів обговорювалося врегулювання політичної ситуації в Сирії. Глави держав домовилися про необхідність зміцнення заходів довіри в арабській республіці і забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної допомоги в цю країну.

    Реджеп Таїп Ердоган Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ