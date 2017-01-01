Путін оконфузився зі стільцем на зустрічі з Ердоганом

Путін перекинув стілець на переговорах в Сочі

Президент Росії Володимир Путін впустив стілець, на якому сидів його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган. Відео забавного моменту з'явилося на YouTube. Інцидент стався, коли Путін, Ердоган і президент Ірану Хасан Рухані завершили спільний виступ для преси за підсумками тристоронніх переговорів в Сочі, що відбулися 22 листопада. Президент РФ



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Путін перекинув стілець на переговорах в Сочі

Президент Росії Володимир Путін впустив стілець, на якому сидів його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган.

Відео забавного моменту з'явилося на YouTube.

Інцидент стався, коли Путін, Ердоган і президент Ірану Хасан Рухані завершили спільний виступ для преси за підсумками тристоронніх переговорів в Сочі, що відбулися 22 листопада.

Президент РФ підійшов до Ердогана аби потиснути йому руку, відсунув його стілець, а той впав.

Ердоган кинув погляд на що впав стілець, проте не став його піднімати; Путін же ніякої уваги на нього не звернув.



У повній версії трансляції видно, як стільця одразу ж підняв чоловік у цивільному.

Під час зазначених вище переговорів обговорювалося врегулювання політичної ситуації в Сирії. Глави держав домовилися про необхідність зміцнення заходів довіри в арабській республіці і забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної допомоги в цю країну.