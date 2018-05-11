Путін пояснив, чому не пустив Серебренникова на Каннський кінофестиваль

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«Я б радий допомогти, але суди є незалежними», - заявив президент Росії

Президент Росії Володимир Путін відкинув заклики надати затриманому режисерові Кирилу Серебренникову можливість поїхати на Каннський кінофестиваль.

10 травня організатори фестивалю заявили, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан написав листа до Путіна, в якому просив дозволити режисеру представити в Каннах фільм «Літо» - художню стрічку про російську рок-легенду 80-х років минулого століття Віктора Цоя.

Але, за словами директора фестивалю Тьєррі Фремо, Путін заявив у листі-відповіді, отриманому незадовго до прем'єри фільму 9 травня, що «у Серебренникова є проблеми із судовою владою». «Я б радий допомогти, але суди є незалежними», – заявив президент РФ.

Серебренников перебуває під домашнім арештом із серпня 2017 року, коли російські силовики звинуватили режисера у фінансових зловживаннях, які він заперечує і називає «абсурдними». Прихильники митця заявили, що справа проти нього політично мотивована.

Серебренников був затриманий на заключних етапах зйомок фільму «Літо» і був змушений працювати над завершенням стрічки вже під домашнім арештом. «Схоже на те, що ми повернулися до середньовіччя», – так прокоментував журналістам ситуацію навколо Серебренникова український режисер Сергій Лозниця, який особисто представляє в Каннах свій фільм «Донбас».

Як повідомляє DW, незважаючи на відсутність Серебренникова в залі Палацу фестивалів, де 9 травня пройшов показ фільму «Літо», для режисера було заброньовано місце з табличкою з його іменем і прізвищем.

Перед показом фільму творці кінокартини і гості прем'єри, проходячи по килимовій доріжці, виступили на підтримку Серебренникова. Актори, продюсер, а також директор Каннського фестивалю Тьєррі Фремо пройшли з банером Kirill Serebrennikov, гості прем'єри розгортали плакат з гаслом Free Serebrennikov, демонстрували значки з портретом режисера і футболки з хештегом #freekirill.

Нагадаємо, 8 травня стартував 71-й Каннський кінофестиваль.

Джерело: Крим.Реалії