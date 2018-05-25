Путін прокоментував заяву слідчих про причетність РФ до катастрофи літака MH17

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Володимир Путін

Путін заявив, що не встиг ознайомитися зі змістом доповіді

Президент Росії Володимир Путін прокоментував офіційну заяву Міжнародної слідчої групи про те, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії.

Під час спільної прес-конференції із президентом Франції, відповідаючи на питання журналіста, Путін заявив, що не встиг ознайомитися зі змістом доповіді, але може «сказати одразу», що Росія визнає висновки слідства тільки в тому випадку, якщо буде приймати «повноцінну участь в розслідуванні», передає RT.

«Нам невідомо що там пишуть, на чому грунтується те, що ця комісія пише», — заявив Путін.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області