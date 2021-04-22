Порошенко: роздача українцям російських паспортів – це фактор небезпеки, який вимагає реакції влади

Порошенко зауважив, що «паспортизацією» Кремль свого часу виправдав свою агресію проти Грузії

Указ Путіна про роздачу російських паспортів сотням тисяч українських громадян, який він ухвалив рівно два роки тому, є фактором додаткової небезпеки для України. Про це в етері українських телеканалів сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Порошенко зауважив, що в такий спосіб Кремль свого часу виправдав свою агресію проти Грузії. На його думку, «паспортизація» наших громадян вимагає реакції української влади.

«Рівно два роки тому у квітні 2019 року, одразу ж після другого туру президентських виборів, ми мали указ президента-вбивці Путіна «Про спрощення порядку видачі російських паспортів мешканцям ОРДО, ОРЛО». До чого це призвело? На 1 січня півмільйону українських громадян навмисно всунули російський паспорт із двуглавою куркою. За ці чотири місяці ще пару сотень тисяч отримали російські паспорти», – констатує Порошенко.

Політик зауважив, що в 2008 році роздачею російських паспортів в Абхазії й Південній Осетії виправдовували брутальну, пряму агресію РФ на території суверенної, незалежної і дружньої нам країни Грузії. І після цього насправді ситуація значно погіршилася.

«Росія вторглася, вдерлася і стояла де-факто біля Тбілісі. Ми зупинили у 2014- 2015 роках, відвоювавши дві третини Донбасу», – нагадав лідер «Європейської Солідарності». Він закликав Зеленського запровадити санкції проти Росії, як це днями зробили США.

«У вас є конституційне право підписати санкції, синхронізувавши їх із санкціями США. Важко пояснити світу, чому США, наші партнери по коаліції санкції проти росіян приймають, а єдина країна, яка їх не приймає, це Україна. Що вам ще потрібно для того, щоби побудувати довіру з нашими партнерами, яку ми крок за кроком будували 5 років?», – наголошує Порошенко.

Нагадаємо, близько 500 тисяч жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти.

Влітку 2020 року у РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства.

За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше.

Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять російською, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.