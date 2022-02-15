Путін вже відреагував на звернення Держдуми про визнання «ЛНР» та «ДНР»

На звернення Держдуми до Путіна відреагували НАТО, США та інші європейські країни

Президент Росії Володимир Путін відреагував на звернення Державної Думи про визнання «ЛНДР». Очільник країни-агресорки заявив, що готовий зробити все «необхідне для розв'язання проблем Донбасу». Про це стало Путін заявив на пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«Я (Путін – ред.) виходитиму з того, що ми повинні все зробити для розв'язання проблем Донбасу. Насамперед виходячи з нереалізованих можливостей Мінських угод», – сказав президент Росії.

У ході пресконференції Шольц, відповідаючи на питання про введення військ у НАТО до Югославії, сказав, що це було зроблено під загрозою геноциду. Після цього Путін заявив, що те, що відбувається сьогодні на Донбасі, це і є нібито «геноцид».

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що можливе визнання «ЛНР» та «ДНР» з російської сторони стане політичною катастрофою. На його думку, всі сторони повинні повернутися до мінського процесу.

Нагадаємо,15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

Зазначимо, рішення російського парламенту засудили у Міністерстві закордонних справ України, назвавши можливе визнання Росією «ЛНДР» свідомим виходом із мінських угод. В Офісі президента прокоментували звернення Держдуми.

Крім того, на звернення Держдуми до Путіна відреагували на НАТО, США та інші європейські країни.

Нагадаємо, 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом. Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Читайте також: