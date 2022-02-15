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    НАТО не помітило відведення російських військ від кордонів України

    Генсек НАТО зазначив, що наміри Росії відвести частину військового контингенту від українських кордонів вселяють стриманий оптимізм - НАТО не помітило відведення російських військ від кордонів України
    Генсек НАТО зазначив, що наміри Росії відвести частину військового контингенту від українських кордонів вселяють стриманий оптимізм
    фото: ria.ru

    «На цей час ми не бачили жодної деескалації на місці»

    Північноатлантичний альянс наразі не бачить ознак відведення окремих частин воєнних підрозділів Російської Федерації від кордону України до пунктів постійної дислокації. Відповідну заяву зробив під час брифінгу у Брюсселі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає УНІАН.

    «На цей час ми не бачили жодної деескалації на місці, не бачили жодних ознак зменшення воєнної присутності Росії на кордонах з Україною. Але ми продовжимо відстежувати й уважно слідкувати за тим, що робить Росія», – наголосив Столтенберг.

    Генеральний секретар Альянсу додавв, що сигнали про готовність Москви продовжувати брати участь у дипломатичних зусиллях створюють певне підґрунтя для обережного оптимізму, однак Альянс й надалі слідкуватиме уважно за розвитком ситуації на кордонах, і чи це матиме якийсь вплив на справжню деескалацію поточної військово-політичної кризи.

    Нагадаємо, 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

    Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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    Теги: Росія НАТО війна військові Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба
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    НАТО не помітило відведення російських військ від кордонів України