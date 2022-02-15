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    Відведення військ РФ від українських кордонів. МЗС дав роз'яснення

    &laquo;Побачимо відведення&nbsp;&ndash;&nbsp;повіримо у деескалацію&raquo;&nbsp;,&nbsp;&ndash;&nbsp;заявив Кулеба - Відведення військ РФ від українських кордонів. МЗС дав роз'яснення
    «Побачимо відведення – повіримо у деескалацію» , – заявив Кулеба
    фото: Міністерство закордонних справ України

    Російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення Російської Федерації про повернення частини підрозділів, що брали участь у воєнних навчаннях неподалік кордону України, до постійних місць дислокації. Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

    «З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: «Побачимо відведення повіримо у деескалацію» , заявив Кулеба.

    Кулеба також наголосив, що у разі ухвалення рішення Держдумою РФ про визнання так званих «ДНР і «ЛНР» Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. «Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів», – зазначив міністр.

    Сьогодні офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та вирушать у вівторок. За його словами, військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість».

    Нагадаємо, в останні пару місяців Росія під виглядом навчань сконцентрувала біля кордонів України значну кількість військових. Після цього у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ готується до вторгнення в Україну.

    Тим часом РФ заперечувала свої наміри вторгнутися в Україну і водночас висунула НАТО ультиматум. Серед іншого, в ньому була вимога не приймати Україну в члени Альянсу.

    За останніми оцінками Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, до кордонів України та на окуповані території Росія стягнула понад 120 тис. військових.

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    Теги: Росія ЗМІ США міністр Міноборони Міноборони РФ військові окуповані території Дмитро Кулеба
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    Відведення військ РФ від українських кордонів. МЗС дав роз'яснення