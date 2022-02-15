Відведення військ РФ від українських кордонів. МЗС дав роз'яснення
Російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення Російської Федерації про повернення частини підрозділів, що брали участь у воєнних навчаннях неподалік кордону України, до постійних місць дислокації. Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
«З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: «Побачимо відведення – повіримо у деескалацію» , – заявив Кулеба.
Кулеба також наголосив, що у разі ухвалення рішення Держдумою РФ про визнання так званих «ДНР і «ЛНР» Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. «Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів», – зазначив міністр.
Сьогодні офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та вирушать у вівторок. За його словами, військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість».
Нагадаємо, в останні пару місяців Росія під виглядом навчань сконцентрувала біля кордонів України значну кількість військових. Після цього у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ готується до вторгнення в Україну.
Тим часом РФ заперечувала свої наміри вторгнутися в Україну і водночас висунула НАТО ультиматум. Серед іншого, в ньому була вимога не приймати Україну в члени Альянсу.
За останніми оцінками Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, до кордонів України та на окуповані території Росія стягнула понад 120 тис. військових.