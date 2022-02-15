Ідеолог створення «ЛНР» та «ДНР» анонсував війну за розширення кордонів Росії

Войовнича стаття Владислава Суркова опублікована одним з російських інтернет-видань

Експомічник президента РФ Владислав Сурков, який раніше виконував роль неформального координатора угруповань «ДНР»-«ЛНР» та стояв біля витоків «руської весни» написав статтю для російського видання «Актуальні коментарі», у якій пояснює необхідність РФ розширювати свої території та припускає здійснення цього розширення «контактними» методами, вочевидь, маючи на увазі військову агресію.

На думку колишнього помічника Путіна, чинні кордони РФ, які практично співпадають із кордонами, встановленим Брестським мирним договором у 1918 році (Мирна угода між владою більшовиків та тодішнім урядом Німеччини про вихід радянської Росії з Першої Світової війни) не можуть влаштовувати сучасну Росію, оскільки є несправедливими.

Сурков нагадав, тодішня опозиційна преса називала «брестський мир» «похабним», отже, на думку ідеолога розв’язання війни на Донбасі, і чинні російські кордони також є «похабними».

«І що далі? Точно – не тиша. Попереду багато геополітики. Практичної та прикладної. І навіть можливо контактної. Як же інакше, якщо тісно і нудно, і незручно ... і немислимо залишатися Росії в межах похабного миру», – підсумував Сурков.

Раніше повідомлялося, що у вівторок 15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

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