Російське Міноборони повертає на базу підрозділи двох військових округів

Війська Південного та Західного ВО повертаються до місць дислокації після навчань

Російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом. Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, якого цитує російський «Інтерфакс»

«Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон», – зазначив Конашенков.

При цьому Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

За його словами, війська Східного військового округу та ВДВ, які беруть участь у навчанні «Союзна рішучість», у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відображення агресії проти Союзної держави під час оборонної операції.

«У Збройних силах Російської Федерації триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ...», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Блінкен пообіцяв Кулебі «потужну відповідь» у разі нападу РФ. Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО. Як відомо, Держдеп наказав знищити комп'ютери посольства в Києві – The Wall Street Journal.