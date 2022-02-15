Банкова прокоментувала голосування Держдуми щодо «ЛНР» та «ДНР»

Подоляк: «Вважаємо, що європейські партнери України і особливо Німеччина мають звернути увагу на цей ескалаційний жест Росі»

В Офісі президента вважають, що таким чином Росія руйнує мінські угоди

В Офісі президента прокоментували звернення Держдуми до Володимира Путіна про визнання «ЛНР» та «ДНР». Це рішення російські депутати ухвалили майже у той самий час, коли в Москві розпочиналися переговори між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та Путіним, заявив керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Уніан.

«Очевидно, що це демонстративне рішення, яке наочно підтверджує те, що було відомо давно: саме російська сторона робить усе, щоб зруйнувати «Мінські документи» і відповідний переговорний процес», – зазначив він.

На думку Подоляка, проголосувати за таке рішення в Держдумі – це «зняти маску і дійсно підтвердити, що російська сторона відповідальна за відсутність прогресу у переговорному процесі».

«Вважаємо, що європейські партнери України і особливо Німеччина мають звернути увагу на цей ескалаційний жест Росії та відреагувати відповідним чином», – підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих «ЛНР» та «ДНР». Урядовець наголосив, що діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника. Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод щодо Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.