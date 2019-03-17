П’ять років окупації. Екс-депутат Верховної Ради АРК: Кримчани визнають, що чекали від Росії не такого



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Протистояння на площі перед Верховною Радою Криму. Сімферополь, лютий 2014 року

На думку Пілунського, частина депутатів тодішньої Верховної Ради Криму і які голосували за «референдум», самі не думали, що все так станеться

У ці дні минає п’ять років подій, у результаті яких Росія захопила Крим. Екс-депутат Верховної Ради АРК, депутатська група «Курултай-Рух», Леонід Пілунський розповів в інтерв’ю «Главкому», якими йому запам’яталися події п’ятирічної давнини, та так званий «референдум».

«До останнього моменту ніхто не вірив, що це може статися. Ми цих усіх козачків бачили ще під час першого Майдану, після якого Віктор Ющенко став президентом. Ось всі ці люди з Кубані всі вже тут були. Тоді це все закінчилося нічим. А у 2014-му «з’явилися з неба» ці військові, здавалося, що це лише жменька, але…», – каже Пілунський.

На його думку, частина депутатів, які тоді сиділи у Верховній Раді в Криму і які голосували за все це, самі не думали, що станеться так, як сталося.

«Від «Русского блока» всього три людини було в Раді – Цеков, Шувайников і Аксьонов. Тому казати, що більшість Ради була за це (за «референдум»), не можна. Тому це була велика несподіванка, що Україна нас кинула. Стало зрозуміло, що вже все (Україна втратила Крим), коли полетіли кілька десятків гвинтокрилів в бік Севастополя. Було зрозуміло, що це війська. Потім на околиці Сімферополя вже стояли танки, вантажівки, вони уже були не місцеві, не Чорноморського флоту. Коли «взяли» мого сина, потім взяли Сергія Ковальського і Андрія Щекуна. Стало зрозуміло, що все, кінець», – згадує колишній депутат.

На його думку, зараз в Криму люди дуже налякані, навіть ті, хто спочатку з радістю все це прийняв.

«На ринках немає людей, позакривалася дуже велика кількість бутиків», – розказав Пілунський.

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