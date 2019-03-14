Чубаров розповів про зустріч з Поклонською: «Намагалася спокусити»



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Поклонська намагалась спокусити Чубарова

Глава Меджлісу розповів про зустріч з Поклонською в 2014 році

У п'яту річницю анексії Криму глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про дивну зустріч з одіозною Наталією Поклонською в 2014 році, яка згодом на окупованому півострові очолила «прокуратуру». Він згадав в інтерв'ю «Новому времени», що Поклонська під час тієї зустрічі була в дуже короткій спідниці та колготках у сіточку.

«Вона запропонувала нам сісти за накритий для чаю журнальний столик з дуже низькими кріслами в її кабінеті. А в ході розмови кілька разів демонстративно закидала ногу на ногу. Для мене це було трохи ніяково, ніби мене в моєму віці та моєму становищі намагаються спокусити. Вона стала говорити про масштабні зміни, про те, що Росія взяла на себе турботу про Крим, про те, як кримчани ради й вітають всі зміни, що відбуваються», - зазначив Чубаров.

Він наводив їй контраргументи, що далеко не все так радісно, хіба що ті, хто начепив на себе колорадські стрічки.

«Слово «колорадські» її ніби підірвало: «Як ви смієте, це велика перемога!». Ми так і не домовилися, і вона, натиснувши кнопку, попросила зайнятися мною якогось товариша Кузнєцова, в ті часи її заступника і, мабуть, наглядача за її діяльністю з боку Москви. Вже він став переконувати мене, що я відповідальний за весь народ і вкрай важливо уникати провокацій, а вони можливі. І ми знову ні до чого не дійшли», - пригадав глава Меджлісу.

«У них взагалі стратегія була така: все, Крим російський. Давайте перестанемо вести непотрібні суперечки, давайте, «брати-татари», відкинемо політику і будемо разом заробляти гроші. Підкуповували можливістю особистих зустрічей з Путіним, посадою представника президента РФ в Криму, погрожували зрежисованим початком конфлікту на етнічному ґрунті», - підсумував Чубаров.

