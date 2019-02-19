П’ять років після подій Майдану: Горбатюк розповів про результати розслідувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом про підозру повідомлено 442 особам? Стосовно 288 осіб обвинувальні акти направлені до суду, з яких є лише 52 судових рішення

Начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк розповів про хід розслідування справ щодо злочинів, вчинених під час Революції гідності, пише «Укрінформ».

«Щодо причетних до вбивств осіб - результати розслідування наступні. Повідомлено про підозру загалом 66 особам. Стосовно 16 обвинувальні акти направлені до суду. Стосовно 4-х розслідування на теперішній час триває. Ще 46 осіб перебувають у розшуку», - повідомив Горбатюк під час круглого столу «П’ять років після подій Євромайдану».

За його словами, загалом стосовно цих подій повідомлено про підозру особам, які підозрюються в організації вчинення злочину - це колишнє керівництво держави, екс-президент, екс-міністр внутрішніх справ, його заступник, тодішнє керівництво київської міліції та СБУ.

Як зазначив Сергій Горбатюк, упродовж 2018 року були отримані дозволи на проведення спеціального заочного досудового розслідування, але 27 листопада 2018 року з початком діяльності ДБР можливості завершення досудового розслідування саме в заочному порядку втрачені.

«Ця проблема на сьогодні не вирішена, хоча було голосування у Верховній Раді, але не було проголосвано», - зауважив Горбатюк.

Також він розповів, що на сьогодні 4100 з понад 4700 злочинів у справах Майдану розслідуються Управлінням спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури.

Як повідомив Горбатюк, загалом про підозру повідомлено 442 особам. Стосовно 288 осіб обвинувальні акти направлені до суду, з яких є лише 52 судових рішення. «З них 48 - це вироки, інші - це визнання особи винуватою, але не призначено покарання, закриття чи за строком давності чи за іншими законодавчими підставами. Із тих 48 вироків - маємо 9 вироків щодо реального позбавлення волі, вони стосуються виключно тітушок», - зазначив Горбатюк.

Він також зауважив, що під час подій Революції гідності суспільство бачило вчинення злочинів, у першу чергу, правоохоронцями. Проте, за результатами розслідування, вони практично не притягуються до відповідальності або отримують умовні міри покарання.

Горбатюк зазначив, що умовні терміни призначалися й у великих справах, де правоохоронцям інкримінувалася організація побиття значної кількості потерпілих.

Також він розповів, що на сьогодні 36 осіб, яким повідомлено про підозру, продовжують працювати в правоохоронних органах, з них 10 - на керівних посадах, у тому числі яким інкримінується організація вбивств.

«Якщо з однієї сторони говорити про цифри, можливо, і значний результат. Але, знову таки, розуміючи ту кількість злочинів, які ми розслідуємо, ту кількість задіяних у вчиненні злочинів правоохоронців, тітушок, інших осіб, я розумію, що ці результати є недостатніми. Тому що не тільки важливим є покарання безпосередньо причетних до визнання злочину, важливо було, щоб ці результати змінювали правоохоронну систему, яка замість того, щоб захищати людей, використовувалась керівниками для вчинення злочинів. Ці зміни якраз могли б досягатися тоді, коли були би притягнуті до кримінальної відповідальності саме правоохоронці і саме ті, хто перебував на керівних посадах і які продовжують перебувати в Україні», - сказав Горбатюк.

За його словами, повноцінних результатів не досягнуто, тому що з усіх осіб, які оточували розслідування, лише родини Небесної сотні, їхні адвокати і представники громадських організацій підштовхували і сприяли слідству.

Як зазначив Горбатюк, не було відповідного реагування і з боку керівництва держави і керівництва правоохоронних органів.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.