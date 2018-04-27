П'ятеро поранених в зоні АТО. Як минула доба на Донбасі

Ввечері бойовики гатили вздовж усієї лінії зіткнення

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 52 обстріли позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького. Також з мінометів калібру 120



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Минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях української армії

Ввечері бойовики гатили вздовж усієї лінії зіткнення

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 52 обстріли позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького.

Також з мінометів калібру 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів агресор вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Лебединського, з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі Верхньоторецького, Пісків, Красногорівки та Шахти «Бутівка».

Крім цього, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю ворог неодноразово застосував під Авдіївкою, Мар’їнкою, Водяним, а також – Кам’янкою. Під вогонь з озброєння БМП потрапили оборонці Шахти «Бутівка», з великокаліберних кулеметів – Невельського, Талаківки та Опитного, стрілецької зброї – захисники Ломакиного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Пищевика та Опитного, а неподалік Новомихайлівки та Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші укріплення поблизу Зайцевого. Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках населеного пункту Золоте.

«Унаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів зазнали поранення. Ще два наші захисники – отримали бойове травмування. Постраждалих воїнів доправлено до лікувальних установ та надано кваліфіковану медичну допомогу», - зазначено в штабі АТО.