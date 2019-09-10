П'ятеро звільнених із Росії українців потребують житла – Денісова



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Повернення бранців Кремля до України, 7 вересня Фото: СБУ

Крім Сенцова, Кольченка, Балуха та Панова, житло потрібне Сизоновичу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що п'ятеро звільнених із Росії українців та їхні сім'ї потребують надання житла.

Про це вона сказала 10 вересня в інтерв'ю телеканалу «Прямий».

«У нас є п'ятеро осіб, які потребують надання житла. Це Олег Сенцов і його сім'я, Кольченко і його сім'я, Балух та його дві сім'ї (оскільки у нього є син, і в нього є онук), також Олексій Сизонович, Артур Панов, якому також потрібно дати житло, оскільки його будинок розташований на окупованій території», - зазначила Денісова.

Раніше омбудсмен заявила, що держава купить житло тим із звільнених із РФ політв'язнів, хто цього потребує. За її словами, йдеться про житло в Києві, й усі колишні політвязні згодні залишитися в столиці, зокрема тому, що до Криму повернутися вони не можуть.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка.

Джерело: Інтерфакс-Україна