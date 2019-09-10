Сенцов заявив, що у Росії йому пропонували дати свідчення проти Кличка



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Сядеш, без варіантів, але можеш полегшити свою долю, дати свідчення на кого-небудь у Києві, на Кличка або на кого-небудь ще, - розповів Сенцов

Все відбувалося за два тижні до виборів президента України, тому їм потрібен був скандал - колишній політв'язень

Український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змкушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка. Про це Сенцов заявив на спільній з Олександром Кольченком пресконференції.

За словами колишнього політв’язня, слідчий вимагав дати свідчення перед виборами президента України.

«Приходить слідчий і каже: «На тебе свідчення є, по-любому сядеш, без варіантів. Але можеш полегшити свою долю, дати свідчення на кого-небудь у Києві. На Кличка або на кого-небудь ще... Будь прізвище влаштує». Потрібно розуміти, що все це відбувалося за два тижні до виборів президента України, тому їм потрібно було такий скандал підбити... Я сказав не буду і ніколи про це не шкодував», - заявив Сенцов.

У свою чергу, Кольченко повідомив, що йому на досудовій стадії не надходили подібні пропозиції від слідства.

Як повідомлялося, що колишній український політв'язень Олег Сенцов не має претензій до Геннадія Афанасьєву, на свідченнях якого, зокрема, будували справу проти нього.

Сенцов заявив, що вивіз половину українських військових із Криму.

Режисер також сказав, що не готовий їздити на окупований Донбас, аби звільняти в'язнів.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

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