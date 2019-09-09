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    Держава обіцяє купити житло в Києві чотирьом політв’язням з Криму

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    <span>До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян</span> - Держава обіцяє купити житло в Києві чотирьом політв’язням з Криму
    До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян

    Держава обіцяє купити квартири Сенцову, Кольченку, Балуху і Панову

    Держава обіцяє купити квартири чотирьом кримським політв’язням, які після обміну повернулися в Україну — йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова.

    Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Ми зараз працюємо з Офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху і Панову Артуру», — сказала Денісова.

    За її словами, йдеться про житло в Києві. Усі четверо згодні залишитись у місті, зокрема через те, що до Криму повернутися вони не можуть.

    «Ми спочатку спитали, що вони хотіли б, з ким жити, з’ясували склад родин і все це передали в Офіс президента», — уточнила омбудсмен.

    Конкретних термінів надання житла вона поки назвати не може.

    «Ми всю інформацію передали (Офісу президента — ред.), я думаю це буде найближчим часом зроблено», — резюмувала Денісова.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

     Читайте також: «А как же скрепы?». Обмін ув’язненими очима російських ЗМІ
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