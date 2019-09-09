Держава обіцяє купити житло в Києві чотирьом політв’язням з Криму
Держава обіцяє купити квартири Сенцову, Кольченку, Балуху і Панову
Держава обіцяє купити квартири чотирьом кримським політв’язням, які після обміну повернулися в Україну — йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова.
Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
«Ми зараз працюємо з Офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху і Панову Артуру», — сказала Денісова.
За її словами, йдеться про житло в Києві. Усі четверо згодні залишитись у місті, зокрема через те, що до Криму повернутися вони не можуть.
«Ми спочатку спитали, що вони хотіли б, з ким жити, з’ясували склад родин і все це передали в Офіс президента», — уточнила омбудсмен.
Конкретних термінів надання житла вона поки назвати не може.
«Ми всю інформацію передали (Офісу президента — ред.), я думаю це буде найближчим часом зроблено», — резюмувала Денісова.
Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.
Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.