Держава обіцяє купити житло в Києві чотирьом політв’язням з Криму



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До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян

Держава обіцяє купити квартири Сенцову, Кольченку, Балуху і Панову

Держава обіцяє купити квартири чотирьом кримським політв’язням, які після обміну повернулися в Україну — йдеться про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Ми зараз працюємо з Офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху і Панову Артуру», — сказала Денісова.

За її словами, йдеться про житло в Києві. Усі четверо згодні залишитись у місті, зокрема через те, що до Криму повернутися вони не можуть.

«Ми спочатку спитали, що вони хотіли б, з ким жити, з’ясували склад родин і все це передали в Офіс президента», — уточнила омбудсмен.

Конкретних термінів надання житла вона поки назвати не може.

«Ми всю інформацію передали (Офісу президента — ред.), я думаю це буде найближчим часом зроблено», — резюмувала Денісова.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.