Росія підтягнула до кордону з Україною 500 бойових літаків - Міноборони



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Бойовий радіус літаків РФ уздовж кордону з Україною, охоплює всю територію нашої держави

«Екіпажі, як бойових вертольотів, так і тактичної авіації беруть участь у бойових діях на території Сирії. Це означає, що вони мають достатньо досвіду для застосування бомб по цивільному населенню», - наголосив Скібіцький

Уздовж кордону України станом на сьогодні зосереджено близько 500 бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації РФ. Про це на брифінгу «Воєнно-стратегічна оцінка загрози вторгнення в Україну збройних сил РФ» заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, особливу увагу привертає нарощування угруповання авіації повітряно-космічних сил РФ поблизу держкордону України. «З 2013 року РФ проводила модернізацію всієї аеродромної мережі уздовж кордону України, оновлення парку бойових літаків, розширення потенціалу армійської авіації. Наразі уздовж кордону України зосереджено близько 500 бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації», - зазначив Скібіцький.

Він уточнив, що екіпажі, як бойових вертольотів, так і тактичної авіації брали і беруть участь у бойових діях на території Сирії. «Це означає, що екіпажі мають достатньо досвіду для застосування бомб, високоточного озброєння по цивільному населенню», - наголосив Скібіцький.

Він додав, що бойовий радіус літаків, що розгорнула РФ уздовж кордону з Україною, охоплює всю територію нашої держави.

За словами Скібіцького, за період агресивних дій РФ проти України здійснено значне нарощування військ, проводиться формування нових з'єднань і об'єднань поблизу державного кордону України і взагалі в європейській частині РФ. «Значна увага РФ приділяється створенню і підготовці батальйонних тактичних груп, які на сьогодні розгорнуті вздовж кордону нашої держави. Загальна чисельність батальйонних тактичних груп РФ, що здатні виконувати бойові завдання на нашій території, становить 25 одиниць», - поінформував він.

Також Скібіцький заявив, що в ході стратегічних навчань ЗС РФ «Кавказ – 2016», «Восток – 2018», «Запад – 2017» відпрацьовувалися питання створення ударних угруповань на українському напрямку, проведення мобілізації, здійснення перекидання резервних сил і засобів з центральних районів РФ до кордонів з Україною.