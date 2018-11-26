Чому Росія не віддасть Японії Курильські острови?



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Переговори щодо передачі двох Курильських островів -Шикотан, Хабомаї- закінчаться нічим. Путін немає наміру їх віддавати. Він просто демонструє Заходу, що готовий йти на поступки. Такі думки озвучив головний редактор видання «Русский монитор» Федір Клименко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами журналіста, Путін має надію зустрітися із Трампом на G20.

«І у зв’язку з цим йому необхідно зробити якісь кроки, щоб продемонструвати президенту США, що Путін готовий до конструктивних рішень, це може сподобатися Заходу. Президент РФ хоче продемонструвати, що готовий йти на поступки»,- говорить Клименко.

Але, на думку журналіста, ці переговори між Росією та Японією щодо врегулювання територіального питання є переливанням з пустого в порожнє. «Я не вірю в те, що питання Курил буде вирішено. Ні цей президент, ні стан цієї Росії на це не здатні. Нічим конкретним ці переговори не закінчаться», - продовжує Клименко.

На його переконання, передача островів Японії для Росії була б вигідна. «Бо тоді Японія в обмін за це прийшла б з інвестиціями на території Приморського краю. Адже Росія сама не має змоги підняти ці економічно бідні регіони, але багаті на ресурси. А в Японії навпаки є брак цих природніх ресурсів. Окрім того, повернення островів - це і націоналістичне питання для країни, де сходить Сонце, а також в цьому районі курильських островів є багато риби»,- підсумував Клименко.

Нагадаємо, що територіальна суперечка виникла ще за Радянських часів, коли після капітуляції Японії в Другій світовій війні острови перейшли до СРСР. У 1956 році була спроба врегулювання питання. Було підписано Декларацію, за якою мав слідувати мирний договір. Шикотан та Хабомаї повинні були повернутися до Японії. Росія є правонаступницею СРСР, але оскільки територіальний спір існує до сих пір, тому і відсутній мирний договір між РФ та Японією. Хоча дипломатичні відносини встановлені.

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