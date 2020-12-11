Керівник коронавірусного шпиталю розказала, скільки коштує лікування в умовах стаціонару

Медик наголошує: «Ми говоримо виключно про медикаменти, без урахування зарплати і комунальних платежів. Якщо це врахувати, то буде зовсім інша сума»

Столична клінічна лікарня №4 повністю перепрофільована під коронавірусний шпиталь

Від 20 до 35 тис. грн – саме стільки коштує лікування в умовах стаціонару. Такі цифри в інтерв’ю «Главкому» оприлюднила Тетяна Мостепан, головна лікарка столичної лікарні №4.

«По-різному, тому що категорія хворого може бути середнього ступеня важкості, ближче до тяжкого, а є деякі хворі, які у реанімації можуть знаходитися 3 тижні, чи місяць. Тому й цифри різняться: близько 20 тисяч грн – курс лікування у стаціонарі, десь 35 тисяч грн – у реанімації. Ми говоримо виключно про медикаменти, без урахування зарплати і комунальних платежів. Якщо це врахувати, то буде зовсім інша сума» – наголосила лікарка.