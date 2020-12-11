ВООЗ: смертність від Covid-19 у світі за шість тижнів виросла на 60%

Найбільша кількість випадків захворювання та смертей припадає на Європу та Америку

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже зареєструвала понад 66 млн випадків коронавірусу та 1,5 млн смертей від Covid-19. За останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі виросла на 60%.

Про це йдеться в заяві глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

За його словами, найбільша кількість випадків захворювання та смертей припадає на Європу та Америку.

Через збільшення смертності глава ВООЗ закликав жителів планети уважно обдумати свої плани щодо новорічних святкувань.

«Святковий сезон – це час, щоб розслабитися та відсвяткувати, але ми не повинні послаблювати пильність. Святкування може дуже швидко перетворитися у траур, якщо ми не ухвалимо правильні заходи безпеки», – наголосив Гебреісус.

Як повідомлялося, в Україні за добу 10 грудня коронавірус підтвердився у 13 514 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 872228

Одужали 480348

Хворіють 377125

Померли 14755

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 872 228 осіб, одужало – 480 348 осіб, летальних випадків – 14 755.