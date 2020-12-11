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    МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19

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    <span>Тести на антиген також будуть робити тим, хто був у тісному контакті з хворим на коронавірус&nbsp;</span> - МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19
    Тести на антиген також будуть робити тим, хто був у тісному контакті з хворим на коронавірус 
    Фото з відкритих джерел

    Водночас метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики коронавірусу

    Міністерство охорони здоров'я України змінило підходи до тестування на коронавірус. Про це у п'ятницю, 11 грудня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    Зокрема, тепер лабораторному обстеженню і проведенню ПЛР-тесту підлягають особи з:

    • підозрою на Covid-19;
    • ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;
    • ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
    • ознаками пневмонії.

    Швидкі тести на визначення антигену до коронавірусу робитимуть людям з:

    • підозрою на Covid-19;
    • ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;
    • ознаками інших ГРВІ;
    • ознаками пневмонії;
    • тим, хто тісно контактував з особою з підтвердженим випадком на Covid-19;
    • тим,хто повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням Covid-19;
    • тим, що підлягають плановій госпіталізації.

    Водночас, згідно з оновленими стандартами, позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену потрібно підтвердити за допомогою ПЛР-тесту.

    Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та під час планових госпіталізацій.

    Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

    Водночас він запевнив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби.

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар хвороби аналізи коронавірус Віктор Ляшко
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