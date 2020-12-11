МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19

Тести на антиген також будуть робити тим, хто був у тісному контакті з хворим на коронавірус

Тести на антиген також будуть робити тим, хто був у тісному контакті з хворим на коронавірус

Водночас метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України змінило підходи до тестування на коронавірус. Про це у п'ятницю, 11 грудня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зокрема, тепер лабораторному обстеженню і проведенню ПЛР-тесту підлягають особи з:

підозрою на Covid-19;

ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;

ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

ознаками пневмонії.

Швидкі тести на визначення антигену до коронавірусу робитимуть людям з:

підозрою на Covid-19;

ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;

ознаками інших ГРВІ;

ознаками пневмонії;

тим, хто тісно контактував з особою з підтвердженим випадком на Covid-19;

тим,хто повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням Covid-19;

тим, що підлягають плановій госпіталізації.

Водночас, згідно з оновленими стандартами, позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену потрібно підтвердити за допомогою ПЛР-тесту.

Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та під час планових госпіталізацій.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Водночас він запевнив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби.