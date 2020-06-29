Рада ЄС оприлюднила рішення щодо антиросійських санкцій



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Санкції обмежують доступ до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній

Рада Європейського Союзу у понеділок оприлюднила рішення продовжити санкції, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, на наступні шість місяців, до 31 січня 2021 року.

Відповідне рішення оприлюднене сьогодні на сайті Європейської Ради.

«Таке рішення прийнято за наслідками останніх оцінок стану імплементації Мінських угод, які мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, під час відеоконференції членів Європейської Ради від 19 червня 2020 року. Виходячи з того, що повна імплементація (Мінських угод - ред.) не була досягнута, лідери ЄС прийняли політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії», - йдеться у повідомленні.

У документі зазначається, що такі обмежувальні заходи були введені у 2014 році через дії Росії з дестабілізації України та спрямовані проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, як і у сфері використання товарів подвійного призначення.

Введені санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу та брокерські послуги для фінансових інституцій Росії.

Обмежувальні заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передання всіх матеріалів, що пов’язані із обороною, та вводять заборону на всі товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовими Росії як кінцевими користувачами. Санкції також стримують подальший доступ Росії до певних чутливих технологій, що можуть бути використані в російському енергетичному секторі.

19 червня політичне рішення про продовження цих санкцій ухвалила Європейська рада — конференція лідерів країн-членів ЄС. Тепер юридичної сили воно набуде після публікації в офіційному віснику Євросоюзу.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.