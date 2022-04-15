Рада має заборонити організації, які фінансував путінський фонд «Русский мир» – Комітет виборців

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє діяльність проросійських партій в Україні

Треба бути готовими до того, що проросійські сили намагатимуться відродитися під назвами на кшталт «Партії слов’янського культурного простору»

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що, окрім заборони проросійських партій, парламентський законопроєкт обов’язково має врахувати і громадські організації, які фінансувалися з путінського фонду «Русский мир». Таку думку експерт висловив у публікації «Главкома» «ДержZрадники. Як Україні назавжди позбутися проросійських партій».

Аналітик зазначив, що після 2014 року країна-агресор продовжила фінансувати проросійські громадські організації. Зокрема через фонд «Русский мир», створений в 2007 році указом російського президента Володимира Путіна. Цей фонд виконує функції підрозділу ФСБ, пояснив Кошель.

Разом з тим, керівник Комітету виборців визнав, що до подібних рішень треба ретельно готуватися. Він наводить приклад Комуністичної партії України: у 2014 році влада позбавила комуністів можливості брати участь у виборах різних рівнів, однак формально Компартія існує, судиться з українською владою і паплюжить Україну на міжнародних майданчиках.

Окремо треба бути готовими до того, що проросійські сили намагатимуться відродитися під назвами на кшталт «Партії захисту традиційного православ’я» або «Партії слов’янського культурного простору», або класичної лівої партії.

«На жаль, суто юридичною забороною проблему не вирішити. Важливо, щоби виборець мав позицію і був здатний аналізувати головні політичні гасла і тези», – резюмував Олексій Кошель.

Нагадаємо, що 1 квітня парламентарі ухвалили у першому читанні законопроєкт про заборону партій, програмні цілі або дії яких спрямовані на популяризацію чи пропаганду органів держави-агресора/окупанта, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Потрапляють під заборону політсили, що виправдовують або публічно заперечують збройну агресію проти України, анексію території України державою-агресором та порушення територіальної цілісності та суверенітету. На законодавчому рівні пропонується заборонити співпрацю українських партій з російськими громадськими організаціями та політсилами, що несуть загрозу національній безпеці.

Окремо нардепи провели норму, відповідно до якої справи про заборону партій розглядатиме Верховний суд, а не одіозний Окружний адмінсуд Києва.

Також на час воєнного стану ці справи у першій інстанції потраплятимуть до львівського апеляційного адмінсуду.