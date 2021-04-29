Рада не дозволила полісменам використовувати електрошокери

Для ухвалення документу за основу не вистачило 100 голосів

Верховна Рада відхилила законопроєкт №4375 «Про внесення змін до статті 45 закону України «Про Національну поліцію». Документ у першому читанні підтримали 126 народних депутатів при необхідних 226.

Документом пропонувалося дозволити поліцейським використовувати електрошокери для:

затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і при цьому фізично протидіє поліцейському;

затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.

Крім того, законопроєкт пропонував дозволити Нацполіції використовувати електрошокери для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи, зокрема й поліцейського.

Раніше народна депутатка та член комітету Олександра Устінова з питань правоохоронної діяльності повідомила про те, що закон про дозвіл використовувати електрошокери винесли на голосування в Раді в обхід рішення профільного комітету.

Вона зазначила, що «законопроєкт провалили на комітеті та відправили на доопрацювання автору. Але вперше за час роботи комітету цього скликання – законопроєкт не повертають автору, а виносять в зал начебто для відхилення».

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, цей законопроєкт мав розширити можливості використання електрошокерів для Національної поліції.

«Цей закон потрібний не для поліцейських, а для всіх громадян України, бо нині через недосконалість законодавства ми не можемо використовувати електрошокери повною мірою для того, щоб зупиняти тих осіб, які заподіюють шкоду суспільству», – сказав Геращенко.

Він додав, що через це наразі поліцейські змушені використовувати для захисту чи затримання вогнепальну зброю.

Раніше повідомлялося, що МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери.



