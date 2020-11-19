Нацполіція хоче розширити підстави для використання електрошокерів
Поліція пропонує дозволити використання електрошокерів у випадках затримання особи
Національна поліція виступає за розширення підстав використання правоохоронцями електрошокерів.
Про це у своєму блозі написав голова Нацполіції Ігор Клименко.
Поліція пропонує дозволити використання електрошокерів у випадках затримання особи, яка:
- вчинила тяжке або особливо тяжке правопорушення і намагається втекти або ж опирається поліцейському;
- чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
- погрожує зброєю або будь-яким іншим предметом, який загрожує життю чи здоров’ю людей.
На думку Клименка, розширення підстав використання шокеру дозволить мінімізувати завдання травм порушнику, тому необхідно внести зміни у закон «Про Нацполіцію».
Водночас глава Нацполіції зазначив, що закон передбачатиме заборону використовувати електрошокери щодо малолітніх та неповнолітніх, вагітних жінок, а також осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості.
Раніше повідомлялося, що МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери.