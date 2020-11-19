Нацполіція хоче розширити підстави для використання електрошокерів

Поліція пропонує дозволити використання електрошокерів у випадках затримання особи

Національна поліція виступає за розширення підстав використання правоохоронцями електрошокерів.

Про це у своєму блозі написав голова Нацполіції Ігор Клименко.

Поліція пропонує дозволити використання електрошокерів у випадках затримання особи, яка:

вчинила тяжке або особливо тяжке правопорушення і намагається втекти або ж опирається поліцейському;

чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

погрожує зброєю або будь-яким іншим предметом, який загрожує життю чи здоров’ю людей.

На думку Клименка, розширення підстав використання шокеру дозволить мінімізувати завдання травм порушнику, тому необхідно внести зміни у закон «Про Нацполіцію».

Водночас глава Нацполіції зазначив, що закон передбачатиме заборону використовувати електрошокери щодо малолітніх та неповнолітніх, вагітних жінок, а також осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості.

Раніше повідомлялося, що МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери.