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    Нацполіція хоче розширити підстави для використання електрошокерів

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    На думку глави Нацполіції, розширення підстав використання шокеру дозволить мінімізувати завдання травм порушнику - Нацполіція хоче розширити підстави для використання електрошокерів
    На думку глави Нацполіції, розширення підстав використання шокеру дозволить мінімізувати завдання травм порушнику

    Поліція пропонує дозволити використання електрошокерів у випадках затримання особи

    Національна поліція виступає за розширення підстав використання правоохоронцями електрошокерів.

    Про це у своєму блозі написав голова Нацполіції Ігор Клименко.

    Поліція пропонує дозволити використання електрошокерів у випадках затримання особи, яка:

    • вчинила тяжке або особливо тяжке правопорушення і намагається втекти або ж опирається поліцейському;
    • чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
    • погрожує зброєю або будь-яким іншим предметом, який загрожує життю чи здоров’ю людей.

    На думку Клименка, розширення підстав використання шокеру дозволить мінімізувати завдання травм порушнику, тому необхідно внести зміни у закон «Про Нацполіцію».

    Водночас глава Нацполіції зазначив, що закон передбачатиме заборону використовувати електрошокери щодо малолітніх та неповнолітніх, вагітних жінок, а також осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості.

    Раніше повідомлялося, що МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери.

    Теги: Національна поліція України МВС закон Україна Ігор Клименко
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