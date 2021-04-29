У центрі Києва затримали банду, яка тероризувала іноземця (фото)

Злочинці з погрозами вимагали гроші від громадянина Туреччини

Столичні правоохоронці викрили та затримали двох осіб, які займалися вимаганням неіснуючих боргів із погрозою насильства над потерпіли. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, двоє чоловіків 1993 та 1995 р.н., уродженці іноземної країни, погрожуючи фізичною розправою громадянину Туреччини та його родині, вимагали в останнього $1,6 тис. неіснуючого боргу.

Погрози та вимоги щодо передачі коштів тривалий час надходили на телефон потерпілого, а також під час безпосередньої зустрічі з вимагачами, після чого іноземець звернувся по допомогу до правоохоронців.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів особи зловмисників були встановлені та зібрано докази їх причетності до вимагання.

Групу затримали безпосередньо на місці вчинення злочину на бульварі Лесі Українки в центрі Києва під час передачі коштів.

Зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Розслідування триває.