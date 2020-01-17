Рада не отримувала заяву Гончарука про відставку, - Герасимов



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У п'ятницю прем'єрміністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку

Артур Герасимов зазначив, що у «Євросолідарності» немає підстав підтримувати чинний уряд

Верховна Рада не отримувала заяву прем'єрміністра Олексія Гончарука про відставку. Про це співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов повідомив журналістам.

«Станом на сьогодні заяви від прем'єрміністра, яку мало бути направлено Верховній Раді згідно з Конституцією, немає. Де перебуває уряд - невідомо», - сказав Герасимов за підсумками наради керівників всіх фракцій і голови Ради Дмитра Разумкова.

Герасимов додав, що у «Євросолідарності» немає підстав підтримувати чинний уряд.

Згідно з Конституцією, прем'єр та інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку.

Як повідомлялось, у п'ятницю прем'єрміністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку.