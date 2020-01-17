Рада відмінила годину запитань до уряду і пішла на перерву



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Гончарук заявив, що написав заяву про відставку «щоб позбутися будь-яких сумнівів у нашій повазі та довірі до президента» Фото: Ян Доброносов

Уряд знаходиться на консультаціях через відставку Гончарука, - Разумков

Верховна Рада скасовувала годину запитань до уряду через заяву про відставку прем'єрміністра Олексій Гончарука про відставку. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Разумков зазначив, що уряд знаходиться на консультаціях через відставку Гончарука.

«Щодо години запитань до уряду. Ви всі знаєте про те, що прем'єрміністр написав звернення до президента України. Зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде», - додав Разумков і оголосив перерву у ранковому засіданні на пів години.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 січня, прем’єрміністр Олексій Гончарук подав у відставку.

«Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене є взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб позбутися будь-яких сумнівів у нашій повазі та довірі до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент», - написав Гончарук у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю має намір призначити депутата Олександра Мережка головою комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва парламенту замість Богдана Яременка (обидва - «Слуга народу»).