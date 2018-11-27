  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як працюватиме мобільний зв'язок під час воєнного стану

    • Розсилка
    Мобільні оператори готові працювати під час воєнного стану - Як працюватиме мобільний зв'язок під час воєнного стану
    Мобільні оператори готові працювати під час воєнного стану

    «Мережі мобільного та фіксованого зв'язку працюють у звичайному режимі. Якщо будуть якісь зміни у роботі, ми оперативно повідомимо про це абонентам», - зазначили у прес-службах мобоператорів

    Українські мобільні оператори («Київстар», «Vodafone Україна» і lifecell) готові до роботи в умовах воєнного стану. Про це повідомили Інтерфакс-Україна в прес-службах компаній.

    «Мережі мобільного та фіксованого зв'язку працюють у звичайному режимі і у абонентів нема приводу для занепокоєння. Якщо будуть якісь зміни у роботі, ми оперативно повідомимо про це абонентам», - зазначили у прес-службах, підкресливши, що компанії у своїй діяльності керуються виключно вимогами чинного законодавства.

    Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО

    Читайте також

    Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

    Читайте також
    Петро Порошенко НАТО РНБО мобільні оператори воєнний стан Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ