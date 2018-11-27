Як працюватиме мобільний зв'язок під час воєнного стану



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Мобільні оператори готові працювати під час воєнного стану

«Мережі мобільного та фіксованого зв'язку працюють у звичайному режимі. Якщо будуть якісь зміни у роботі, ми оперативно повідомимо про це абонентам», - зазначили у прес-службах мобоператорів

Українські мобільні оператори («Київстар», «Vodafone Україна» і lifecell) готові до роботи в умовах воєнного стану. Про це повідомили Інтерфакс-Україна в прес-службах компаній.

«Мережі мобільного та фіксованого зв'язку працюють у звичайному режимі і у абонентів нема приводу для занепокоєння. Якщо будуть якісь зміни у роботі, ми оперативно повідомимо про це абонентам», - зазначили у прес-службах, підкресливши, що компанії у своїй діяльності керуються виключно вимогами чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.