Нардепи ухвалили за основу законопроєкт Стефанчука про «кнопкодавство»



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Автором проєкту закону №2148 є перший заступник голови Верховної Ради, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук, який сьогодні, 29 жовтня, святкує день народження

Рада має намір запровадити штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування парламентарієм

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України».

Законопроєкт підтримали 287 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тож Рада має намір запровадити штраф до 85 тис. грн за неперсональне голосування депутатом парламенту.

Пропонується запровадити покарання за голосування депутатом Ради будь-яким способом замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. грн).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями.Голову Ради мають намір уповноважити на повідомлення про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити лічильній комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно.

Далі головуючий надаватиме розпорядження апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить до Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що відповідно до статті №216 Кримінального процесуального кодексу досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Автором проєкту закону №2148 є перший заступник Голови Верховної Ради, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 9 жовтня рекомендував ухвалити законопроєкт №2148 в першому читанні.