Заклики вбити Зеленського. Неклюдов подарував Федині Кримінальний кодекс



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Владлен Неклюдов звинуватив Софію Федину в неетичній поведінці

Федина подякувала Неклюдову, зазначивши, що йому самому не завадить ретельно вивчити Кодекс. І говорячи про розведення сил у Золотому, додала: «Дякую, що ви красиво лягаєте під ноги Путіну»

Народний депутат від «Слуги народу» Владлен Неклюдов з трибуни Верховної Ради звинуватив депутатку із фракції «Європейська солідарність» Софію Федину в неетичній поведінці та подарував їй Кримінальний кодекс.

На що Федина подякувала Неклюдову, зазначивши, що йому самому не завадить його ретельно вивчити. І говорячи про розведення сил у Золотому, вона додала: «Дякую, що ви красиво лягаєте під ноги Путіну».

Як повідомлялось, 28 жовтня партія «Слуга народу» має намір просити правоохоронців розслідувати висловлювання депутата Верховної Ради Софії Федини із фракції «Європейська солідарність» на адресу президента Володимира Зеленського. Про це на погоджувальній раді повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

«Ми вважаємо, що недопустима з боку депутата така діяльність, тому що є інституції, заповіді Божі, не можна робити привселюдно таких речей. Наша фракція буде звертатися до правоохоронних органів з мотивацією, чи є там перспективи», - сказав він.

Корнієнко нагадав висловлювання Федини на її YouTube-каналі, де вона говорить, що Зеленський своєю діяльністю повертає в Україну окупанта, і називає можливі небезпеки на фронті.

Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти із захисниками «навіть не всі сєпари дозволяли».

«Хтось думає, що він безсмертний», - сказала, зокрема, Федина.

«Там ненароком може вибухнути граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. А чесно кажучи, було б краще за все відвідувати, якби це все сталося під час московських обстрілів», - звернулася депутат до Зеленського.

При цьому Корнієнко зазначив, що у «Слуги народу» немає претензій до співрозмовниці депутата на відео – учасниці ООС Марусі Звіробій.

На неприпустимість таких висловлювань вказав також перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, а спікер Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянути цей випадок.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

У той же час у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію міністра Пристайка.



