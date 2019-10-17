Нардепи створили міжфракційне об'єднання Кубань



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Олексій Гончаренко розповів про нове об'єднання у парламенті

Наше завдання - розробка політики щодо повернення в культурне та соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців, - написав Гончаренко

Сьогодні у парламенті було створено міжфракційне об'єднання Кубань. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Разом з колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об'єднання Кубань. Дякую колегам, які надали мені можливість стати керівником об'єднання.

Наше завдання розробка політики щодо повернення в культурне та соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. В першу чергу займемося Кубанню. Але і інші регіони, в яких проживають компактно українці теж будуть знаходиться під нашою пильною увагою», - повідомив Гончаренко.

До складу об'єднання увійшли такі нардепи, як Анатолій Урбанський, Володимир Ар'єв, Микола Величкович, Андрій Парубій, Соломія Бобровська, Ахтем Чийгоз, Оксана Савчук, Софія Федина, Юлія Клименко, Ігор Гузь, Олег Сенютка.