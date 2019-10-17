  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардепи створили міжфракційне об'єднання Кубань

    • Розсилка
    Олексій Гончаренко розповів про нове об'єднання у парламенті&nbsp; - Нардепи створили міжфракційне об'єднання Кубань
    Олексій Гончаренко розповів про нове об'єднання у парламенті 

    Наше завдання - розробка політики щодо повернення в культурне та соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців, - написав Гончаренко

    Сьогодні у парламенті було створено міжфракційне об'єднання Кубань. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

    «Разом з колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об'єднання Кубань. Дякую колегам, які надали мені можливість стати керівником об'єднання.

    Наше завдання розробка політики щодо повернення в культурне та соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. В першу чергу займемося Кубанню. Але і інші регіони, в яких проживають компактно українці теж будуть знаходиться під нашою пильною увагою», - повідомив Гончаренко.

    До складу об'єднання увійшли такі нардепи, як Анатолій Урбанський, Володимир Ар'єв, Микола Величкович, Андрій Парубій, Соломія Бобровська, Ахтем Чийгоз, Оксана Савчук, Софія Федина, Юлія Клименко, Ігор Гузь, Олег Сенютка.

     

    Андрій Парубій Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко українці Ахтем Чийгоз Анатолій Урбанський Оксана Савчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ