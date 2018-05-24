Рада сьогодні розгляне законопроект про Антикорупційний суд

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У четвер також, серед іншого, можуть призначити суддів Конституційного суду України

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер планує продовжити розгляд президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це сказано у порядку денному на сьогодні.

Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися стосовно проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, внести низку змін до Кримінального кодексу і визначитися стосовно змін до деяких законів щодо захисту економічної конкуренції.

Крім цього депутати збираються визначитися щодо проектів законів про Митний тариф України, щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій, щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам, про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби та щодо створення єдиної бази абонентів - споживачів природного газу.

У четвер також, серед іншого, можуть призначити суддів Конституційного суду України та розглянути проект закону стосовно протидії пропаганді держави-агресора.