Законопроект про імпічмент на 80% списаний з регламенту Верховної Ради – юрист



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Член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко

Юрист-конституціоналіст проаналізувала законопроект про імпічмент, який подав до парламенту Володимир Зеленський

Аналіз законопроекту, який подав до Верховної Ради шостий президент, і норм регламенту, що є на сьогодні, говорить про те, що 80% тексту просто переписали з регламенту парламенту і перевели в новий законопроект. Такі думки висловила юрист-конституціоналіст, член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком»

Вона наголосила, що основна рамка імпічменту закладена в Конституції. Окремого закону про імпічмент немає, але є регламент Верховної Ради. І цей регламент регулює процедуру проведення імпічменту. «Тому сьогодні говорити, що Януковичу не оголосили імпічмент через відсутність законодавчого регулювання неможливо, це брехня. Процедуру у випадку з Януковичем не запустили, бо боялися, що почнуть її, а такої кількості голосів не отримаємо», - говорить Кириченко.

Юрист-конституціоналіст також проаналізувала законопроект про імпічмент, який подав до парламенту Володимир Зеленський.

«До речі аналіз законопроекту, який подав до Верховної ради шостий президент, і норм регламенту, який є на сьогодні, говорить про те, що 80% тексту просто переписали норми з регламенту Верховної Ради і перевели в новий законопроект. Так, там на 20% дещо покращено, але загалом переписані норми. Для мене, як конституціоналіста, зрозуміло, що це все політична гра», - продовжує Кириченко.

На її переконання, якби наміри будь-якої політичної сили були б серйозними, то мав би бути такий пакет: внесення змін до статті 111 Конституції або нова редакція цієї статті. «Далі реалізація цього законопроекту у новому законопроекті про імпічмент або в нових положеннях регламенту Верховної Ради України. Я не бачу різниці, де буде застосування чи в окремому законі, чи в регламенті ВРУ. Звісно, юридично є підстави говорити, що варто зробити окремий закон. Але це все треба робити після конституційних змін!», - підсумувала член правління Центру політико-правових реформ.

Нагадаємо, що експертне середовище написало до КСУ відкритого листа із закликом до суддів «якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів, спираючись на наведені факти і правові аргументи та беручи до уваги інтерес суспільства і держави в суворому дотриманні принципів демократії та верховенства права».