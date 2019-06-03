Чи треба скасовувати депутатську недоторканість? Юрист пояснив небезпеку ініціативи Зеленського



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Депутатську недоторканність треба обмежувати, а не скасовувати повністю

«В країнах зі слабкою демократією не можна відмовлятися від депутатської недоторканності», - Юлія Кириченко

Юристка- конституціоналістка Юлія Кириченко прокоментувала ініціативу зняти недоторканність з президента, народних депутатів та суддів.

В інтерв’ю для «Главкома» вона пояснила, що зняття недоторканності з президента неможливе в принципі, бо йому надається охорона рівня держави. На її думку, Україна не може від цього відмовитися. «Якщо президент вчинив злочин, то треба його усунути з поста, а потім вирішувати питання кримінальної відповідальності», - пояснює експерт.

Також Кириченко наголошує на тому, що зняття недоторканності з депутатів законом не можливе, тому що така ініціатива передбачає обов’язкові зміни до Конституції.

«В колі експертів-конституціоналістів дуже давно побутує думка, яка підтримана Венеційською комісією, що в країнах зі слабкою демократією не можна відмовлятися від недоторканності», - додає юристка.

Юлія Кириченко вважає, що недоторканість варто обмежити, а повне скасування, на її думку, вкрай послабить парламент і унеможливить роботу народних депутатів. Тому вона розцінює заклики президента на повне скасування недоторканності як спроби послабити парламентаризм і забезпечити домінування президента та виконавчої влади.

Також юристка-конституціоналістка наголосила на тому, що Зеленський не буде притягнутий до кримінальної відповідальності через свою заяву про розпуск парламенту, оскільки президент не усувається з посади у зв’язку з порушенням Конституції. Лише Конституційний суд може визнати акти президента неконституційними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня, вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про імпічмент президента. Раніше заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, заявив що законопроект про скасування депутатської недоторканності вже є у Верховній Раді і готовий до розгляду у другому читанні.

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Джерело: glavcom.ua