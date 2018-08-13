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    Рада суддів екстрено збереться через справу Кернеса

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    Рада суддів екстрено збереться через справу Кернеса

    Засідання відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації України

    Рада суддів України в понеділок, 13 серпня, проведе позачергове засідання у зв'язку із численними зверненнями суддів та інших осіб, які стосуються розгляду кримінальної справи Київським районним судом міста Полтави у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців.

    Про це повідомляє прес-служба Ради суддів.

    «На порядку денному - питання щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення дотримання учасниками судових процесів конституційного принципу рівності перед судом і законом», - говориться у повідомленні.

    Засідання відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації України.

    Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо катування людей, порушену проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Сміцького.

    Зачитуючи рішення, суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов зазначив, що звинувачення фактично усунулося від доказів провини Кернеса, через що справа розглядалася протягом чотирьох років поспіль.

    У свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко у соцмережі Facebook заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

    Нагадаємо, справа проти Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрозах вбивством прихильникам Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.

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