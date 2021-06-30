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    Повноваження паркувальних інспекторів розширять: за що проголосували нардепи

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    Неоплачена парковка&nbsp;&ndash; порушення, яке тягне за собою штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування - Повноваження паркувальних інспекторів розширять: за що проголосували нардепи
    Неоплачена парковка – порушення, яке тягне за собою штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування
    Фото: «Думская»

    Інспекторам хочуть дозволити розглядати справи про адміністративні правопорушення

    В Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроєкт №4594.

    За документ проголосували 289 нардепів.

    Інспекторам хочуть дозволити розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 122 Кодексу адміністративних правопорушень. Наразі такі справи розглядають органи Національної поліції.

    Зазначимо, частина 5 ст. 122 КУпАП передбачає відповідальність за:

    • зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволена зупинка чи стоянка лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;
    • створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованого ними транспорту;
    • неправомірне використання на авто розпізнавального знаку «Водій з інвалідністю».

    Нагадаємо, в кінці квітня після ослаблення карантину в Києві парковки знову стали платними. На час локдауну плата за парковку автомобілів у столиці була скасована.

    А вже у червні стало відомо, що у Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи.

    Нагадаємо, на базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.

    Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

    Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.

    Теги: Верховна Рада тарифи штраф водій автомобіль
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    Повноваження паркувальних інспекторів розширять: за що проголосували нардепи