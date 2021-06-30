Повноваження паркувальних інспекторів розширять: за що проголосували нардепи

Неоплачена парковка – порушення, яке тягне за собою штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування

Неоплачена парковка – порушення, яке тягне за собою штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування

Інспекторам хочуть дозволити розглядати справи про адміністративні правопорушення

В Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроєкт №4594.

За документ проголосували 289 нардепів.

Інспекторам хочуть дозволити розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 122 Кодексу адміністративних правопорушень. Наразі такі справи розглядають органи Національної поліції.

Зазначимо, частина 5 ст. 122 КУпАП передбачає відповідальність за:

зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволена зупинка чи стоянка лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;

створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованого ними транспорту;

неправомірне використання на авто розпізнавального знаку «Водій з інвалідністю».

Нагадаємо, в кінці квітня після ослаблення карантину в Києві парковки знову стали платними. На час локдауну плата за парковку автомобілів у столиці була скасована.

А вже у червні стало відомо, що у Києві зросте вартість паркування авто: названо тарифи.

Нагадаємо, на базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.

Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.