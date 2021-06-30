Нардепи спростили процес приєднання до газових мереж: що зміниться

Для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладені в тариф

Закон регламентує відповідальність за безпідставну відмову у наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху

Верховна Рада спростила приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроєкт №4578-1.

За документ проголосував 261 нардеп.

Що має на увазі законопроєкт:

регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху;

юридичним особам дозволили вибирати суб'єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу;

при установці лічильника не на межі балансової належності вже не знадобиться згода оператора.

Відзначимо, для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладені в тариф.

Нагадаємо, раніше комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував парламенту схвалити цей закон у другому читанні. Додамо, що в кінці травня Рада прийняла за основу законопроєкт №4578-1.

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