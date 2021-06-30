Нардепи спростили процес приєднання до газових мереж: що зміниться
Закон регламентує відповідальність за безпідставну відмову у наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху
Верховна Рада спростила приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроєкт №4578-1.
За документ проголосував 261 нардеп.
Що має на увазі законопроєкт:
- регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху;
- юридичним особам дозволили вибирати суб'єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу;
- при установці лічильника не на межі балансової належності вже не знадобиться згода оператора.
Відзначимо, для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладені в тариф.
Нагадаємо, раніше комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував парламенту схвалити цей закон у другому читанні. Додамо, що в кінці травня Рада прийняла за основу законопроєкт №4578-1.