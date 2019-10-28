Українські прикордонники зупинили «прорив» контрабандистів з Росії



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Правоохоронці встановили, що автомобіль незаконно перетнув кордон з території Росії на територію України Фото: ДПСУ

Одного із зловмисників - громадянина України, затримали, ще кілька осіб втекли на територію Росії

Співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби та прикордонники Сумського загону викрили правопорушників, які організували та намагалися двічі реалізувати на українсько-російському кордоні незаконну оборудку.

Про це 28 жовтня повідомляє пресслужба ДПСУ.

«У суботу вночі особи пробралися до кордону та намагалися прокласти дошки через болотисту місцевість, аби підготувати проїзд авто. Їх заскочили на гарячому прикордонники. Одного з них - громадянина України, затримали, ще кілька осіб втекли на територію Росії», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що потім вранці зловмисники намагалися пробратися через лісисту місцевість на цьому напрямку автомобілем.

«Однак задумане реалізувати їм не вдалося. Адже, враховуючи наявну інформацію про ще одну можливу спробу порушення державного кордону, сюди було вислано додатковий спільний прикордонний наряд», - розповіли в ДПСУ.

Патрулюючи цей напрямок в районі населеного пункту Пожня, охоронці кордону за кількадесят метрів від державного рубежу помітили автомобіль «УАЗ», який рухався від кордону в тил України. Побачивши правоохоронців, водій зупинився та втік на територію Росії.

В автомобілі без номерних знаків охоронці кордону виявили мішки з товарами народного споживання: будівельні матеріали, електрообладнання та парфумерію.

Правоохоронці встановили, що автомобіль незаконно перетнув кордон з території Росії на територію України.

Тривають заходи по встановленню причетних осіб та власника машини. Автомобіль разом з вантажем доставлений до прикордонного підрозділу, його буде передано працівникам фіскальної служби.