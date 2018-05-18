Рада візьметься за перейменування Кіровоградської області

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У липні 2016 року Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування міста Кіровоград на Кропивницький

Понад 150 народних депутатів пропонують перейменувати Кіровоградську область у Кропивницьку.

Відповідні зміни пропонується внести до статті 133 Конституції, повідомив народний депутат Микола Паламарчук (фракція БПП).

«Пропонується перейменувати область у Кропивницьку», - сказав депутат.

Текст проекту закону №8380, що зареєстровано у п'ятницю на офіційному сайті парламенту поки відсутній.

Як повідомлялося, у липні 2016 року Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування міста Кіровоград на Кропивницький. За відповідну постанову № 4222 проголосували 238 нардепів.

Таке рішення ухвалили з метою приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області відповідно до вимог закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».