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    Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом

    Президент Франції не хоче визнавати дії РФ в Україні геноцидом - Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом
    Президент Франції не хоче визнавати дії РФ в Україні геноцидом
    фото з відкритих джерел

    Політик навіть сказав, що особисто пояснив свою позицію Володимиру Зеленському

    Президент Франції Еммануель Макрон уточнив свою позицію щодо відмови називати війну в Україні геноцидом. Про це повідомляє Le Point.

    За словами Макрона, він вважає за краще бути «обережнішим з термінами» і висловив упевненість, що для того, щоб покласти край війні, марно займатися «словесною ескалацією».

    «Я б сказав, що Росія в односторонньому порядку розв'язала жорстоку війну, що зараз встановлено, що військові злочини були скоєні російською армією і що тепер необхідно знайти винних», − сказав Макрон.

    Водночас президент Франції так і не зважився назвати ці військові злочини Росії такими, що містять ознаки геноциду народу.

    Він вважає, що це занадто гострий термін на позначення того. що відбувається.

    Нагадаємо, днями Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами».

    На запитання журналістів, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» щодо дій армії РФ в Україні, Макрон відповів, що буде дуже обережним у висловлюваннях.Бо, мовляв, українці та росіяни − брати.

    Теги: росія війна Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон
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    Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом