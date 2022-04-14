Макрон пояснив, чому не хоче називати злочини росіян в Україні геноцидом
Політик навіть сказав, що особисто пояснив свою позицію Володимиру Зеленському
Президент Франції Еммануель Макрон уточнив свою позицію щодо відмови називати війну в Україні геноцидом. Про це повідомляє Le Point.
За словами Макрона, він вважає за краще бути «обережнішим з термінами» і висловив упевненість, що для того, щоб покласти край війні, марно займатися «словесною ескалацією».
«Я б сказав, що Росія в односторонньому порядку розв'язала жорстоку війну, що зараз встановлено, що військові злочини були скоєні російською армією і що тепер необхідно знайти винних», − сказав Макрон.
Водночас президент Франції так і не зважився назвати ці військові злочини Росії такими, що містять ознаки геноциду народу.
Він вважає, що це занадто гострий термін на позначення того. що відбувається.
Нагадаємо, днями Макрон після різанини в Бучі назвав українців і росіян «братніми народами».
На запитання журналістів, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» щодо дій армії РФ в Україні, Макрон відповів, що буде дуже обережним у висловлюваннях.Бо, мовляв, українці та росіяни − брати.