Символи нового фашизму. «Укрпошта» припиняє випуск поштових марок з літерами V і Z

Літери латинського алфавіту V і Z російські війська використовують для маркування своєї техніки

Марки й конверти, введені в обіг до 24 лютого, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку

Державна компанія «Укрпошта» більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерними номіналами V і Z. Про це повідомила пресслужба компанії 11 квітня.

Літерний номінал V передбачений для простих листів масою до 50 грам по Україні, номінал Z – для міжнародної доставки таких же листів. «Укрпошта» активно використовувала їх для позначення вартості з 2017 року.

«Оскільки завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами», – заявили в компанії.

Водночас марки й конверти, введені в обіг до 24 лютого, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку, «Укрпошта» продовжить їх продавати та приймати кореспонденцію з ними від клієнтів, аби забезпечити безперебійність поштового обігу та уникнути додаткових збитків для підприємств, які їх вже придбали.

Також компанія зауважила: поштові марки з номіналом V є серед художніх випусків, їх досі можна придбати в філателістичному магазині «Укрпошти».

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією Росії проти України після її початку 24 лютого.

Крім цього, у Верховній Раді зарестровано законопроєкт, щодо запровадження кримінальної відповідальності в Україні за використання літери «Z». У пояснювальній записці до проєкту закону сказано, що необхідні зміни варто внести до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні» та до статті 436-1 Кримінального кодексу України («Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів»).

За пропозицією автора законопроєкту, варто прописати: зображення літери «Z» є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Як повідомляв «Главком», за даними Служби безпеки України, Російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки.

Під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.