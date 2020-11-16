Кабмін відреагував на пропозицію Ради скасувати карантин вихідного дня

Уряд буде діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізує його законним способом

У вівторок, 17 листопада, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

«Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від ухваленого рішення будемо його реалізовувати законним способом», – наголосив Немчінов.

Немчінов зазначив, що аналітика РНБО щодо карантину вихідного дня показала зниження активності наших громадян у суботу на 18%, а в неділю на 2%.

16 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову з рекомендацією Кабміну скасувати запроваджений карантин вихідного дня. Постанову нардепи розглянуть 17 листопада.

Парламентська фракція «Слуга народу» наразі не обговорювала підтримку постанови щодо скасування карантину вихідного дня але отримали від керівництва фракції «позитивний сигнал» щодо голосування.

Верховна Рада рекомендуватиме уряду розблокувати роботу бізнесу на вихідних, скасувавши карантин вихідного дня. Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у парламенті у понеділок, 16 листопада.

Зокрема, Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме: