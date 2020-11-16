Кабмін відреагував на пропозицію Ради скасувати карантин вихідного дня
Уряд буде діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізує його законним способом
У вівторок, 17 листопада, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
«Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від ухваленого рішення будемо його реалізовувати законним способом», – наголосив Немчінов.
Немчінов зазначив, що аналітика РНБО щодо карантину вихідного дня показала зниження активності наших громадян у суботу на 18%, а в неділю на 2%.
16 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову з рекомендацією Кабміну скасувати запроваджений карантин вихідного дня. Постанову нардепи розглянуть 17 листопада.
Парламентська фракція «Слуга народу» наразі не обговорювала підтримку постанови щодо скасування карантину вихідного дня але отримали від керівництва фракції «позитивний сигнал» щодо голосування.
Верховна Рада рекомендуватиме уряду розблокувати роботу бізнесу на вихідних, скасувавши карантин вихідного дня. Відповідний проект постанови №4381 був зареєстрований у парламенті у понеділок, 16 листопада.
Зокрема, Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме:
- барів, ресторанів, кафе;
- спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
- роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів.
Авторами документу є нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Ірина Геращенко та Юрій Бойко.
Олена Кондратюк наразі виконує обов'язки спікера парламенту через коронавірусну хворобу у спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.
11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».
Також в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.
Загалом, карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.