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    ﻿Радбез ООН проводить засідання через ухвалення Україною мовного закону

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    ﻿Радбез ООН проводить засідання через ухвалення Україною мовного закону

    Росія висунула вимогу скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй

    Радбез ООН проводить засідання через ухвалення Україною мовного закону. 

    Трансляцію із Нью-Йорка веде в YouTube сайт Крим.Реалії.

    Нагадаємо, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону».

    Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову.  За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

    Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

    Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. 

    16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України»

    Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.

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