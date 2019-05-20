Радбез ООН проводить засідання через ухвалення Україною мовного закону
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Росія висунула вимогу скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй
Радбез ООН проводить засідання через ухвалення Україною мовного закону.
Трансляцію із Нью-Йорка веде в YouTube сайт Крим.Реалії.
Нагадаємо, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону».
Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.
Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.
Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.
16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».
Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.